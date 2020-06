I rossoneri puntano sul centrocampista e non hanno intenzione di privarsene, nonostante dalla Spagna sia stato riportato un interesse del Real Madrid per l’algerino. Nel suo contratto c’è una clausola, ma valida dall’anno prossimo

Ismael Bennacer è uno dei prospetti più interessanti del campionato di Serie A. Premiato come miglior giocatore dell’ultima Coppa d’Africa, il Milan lo ha messo al centro del suo progetto e ne sta valorizzando le qualità. Dalla Spagna di recente il centrocampista algerino è stato accostato al Real Madrid, con i Blancos che starebbero seguendo il giocatore e vorrebbero provare a prenderlo sfruttando una clausola rescissoria inserita nel contratto dell'algerino. Tuttavia, da quanto abbiamo appreso noi di Sky Sport questa clausola sarebbe valida soltanto dal 2021, dunque non esercitabile nella prossima sessione di mercato. Un motivo in più per non privarsi, a meno di offerte folli, di un giocatore che i rossoneri reputano di fatto incedibile e attorno al quale vogliono costruire la squadra del futuro.

La stagione di Bennacer

Bennacer, che il prossimo dicembre compirà 23 anni, ha collezionato finora 20 presenze in Serie A e 3 in Coppa Italia, risultando il giocatore più ammonito del campionato con 12 cartellini gialli rimediati finora. Non ha ancora trovato il suo primo gol in rossonero.