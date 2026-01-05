Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Cancelo, c'è l'accordo con Al-Hilal: attesa la decisione del giocatore

Calciomercato

L'Inter ha raggiunto l'accordo verbale con l'Al Hilal per Cancelo, in una trattativa che includerebbe uno tra Acerbi e De Vrij. Nelle prossime 48 ore attesa la decisione del calciatore che ha dato priorità al Barcellona

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Sono giorni decisivi per il futuro di Joao Cancelo. L'Inter, infatti, ha trovato l'accordo verbale con l'Al-Hilal per l'acquisto del portoghese, in una trattativa che includerebbe uno tra Acerbi e De Vrij. Manca, però, il via libera da parte del giocatore che ha chiesto uno/due giorni di tempo per decidere. La priorità di Cancelo, infatti, resta il Barcellona che ha ribadito il proprio apprezzamento anche nelle ultime ore. Bisognerà capire, tuttavia, se il club blaugrana deciderà di concretizzare la trattativa per riportarlo in Spagna. In caso contrario, l'operazione diventerebbe in discesa per l'Inter che resta in continuo contatto sia con l'Al Hilal che con l'agente del giocatore, Jorge Mendes.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, news e trattative LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Torna Calciomercato-L'Originale

da stasera

Per raccontare la sessione invernale del mercato, a partire dal 5 gennaio su Sky e NOW torna...

Marotta: "Cancelo? Stiamo approfondendo"

inter

Il presidente nerazzurro prima di Inter-Bologna: "Su Cancelo stiamo approfondendo perché Dumfries...

Pisa, arriva Durosinmi per 9 milioni più bonus

Calciomercato

I toscani hanno chiuso l'accordo con il Viktoria Plzen per l'arrivo dell'attaccante nigeriano,...

Danilo: "Tornerei alla Juve in un'altra veste"

ex capitano

A un anno dall’addio, Danilo è tornato all’Allianz Stadium per salutare i tifosi prima di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE