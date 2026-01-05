L'Inter ha raggiunto l'accordo verbale con l'Al Hilal per Cancelo, in una trattativa che includerebbe uno tra Acerbi e De Vrij. Nelle prossime 48 ore attesa la decisione del calciatore che ha dato priorità al Barcellona

Sono giorni decisivi per il futuro di Joao Cancelo. L'Inter, infatti, ha trovato l'accordo verbale con l'Al-Hilal per l'acquisto del portoghese, in una trattativa che includerebbe uno tra Acerbi e De Vrij. Manca, però, il via libera da parte del giocatore che ha chiesto uno/due giorni di tempo per decidere. La priorità di Cancelo, infatti, resta il Barcellona che ha ribadito il proprio apprezzamento anche nelle ultime ore. Bisognerà capire, tuttavia, se il club blaugrana deciderà di concretizzare la trattativa per riportarlo in Spagna. In caso contrario, l'operazione diventerebbe in discesa per l'Inter che resta in continuo contatto sia con l'Al Hilal che con l'agente del giocatore, Jorge Mendes.