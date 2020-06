A fine stagione sarà addio, ma prima va chiuso l'anno calcistico. Per questo motivo il Milan e Giacomo Bonaventura si sono detti di sì ancora una volta. Ok al mini-prolungamento di contratto per il centrocampista classe 1989, il cui accordo con i rossoneri sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno. Ma il coronavirus ha fatto slittare il termine della Serie A al 2 agosto, di qui la necessità di una nuova stretta di mano. Il Milan ha infatti chiesto a Bonaventura la disponibilità di chiudere l'attuale stagione insieme, con il giocatore che ha risposto presente. Contratto prolungato di altri due mesi dunque, fino al termine della stagione sportiva. Una volta finita, allora sarà il momento dell'addio, dal momento che il club ha deciso di non rinnovargli il contratto. Si chiuderà una parentesi lunga sei anni, con Bonaventura che era tornato anche a buoni livelli (3 gol in 19 presenze stagionali) dopo un anno di stop a causa della lesione al ginocchio sinistro. Ora, però, un ultimo sforzo.