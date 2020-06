In Francia L'Equipe rivela che il Psg avrebbe deciso di non rinnovare il contratto al suo capitano: il brasiliano potrebbe rappresentare un'opzione allettante per diversi club a settembre, quando sarà possibile tesserarlo a parametro zero

Notizia di calciomercato dalla Francia: L'Equipe scrive che il Paris Saint-Germain avrebbe comunicato a Thiago Silva la decisione di non rinnovare il suo contratto, che scadrà a fine stagione. Il brasiliano, prima di trasferirsi al Parco dei Principi era approdato in Europa per vestire la maglia del Milan, con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 2010-2011 e la Supercoppa Italiana 2011.

A Parigi, Thiago non è riuscito a vincere la Champions ma ha fatto incetta di titoli nazionali: 7 campionati (tutti tranne l'edizione 2016-17), 7 Supercoppe francesi, 5 Coppe di Lega e 4 Coppe di Francia. Classe 1984, Thiago Silva compirà 36 anni a settembre: negli ultimi tempi ha dovuto fare spesso i conti con degli infortuni e questo potrebbe rappresentare un problema per il suo futuro più immediato, ma non è difficile immaginare che da svincolato rappresenterà un'opzione allettante per diversi club ambiziosi.