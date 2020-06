Sarà rivoluzione in casa Psg. Dopo lo stop della Ligue 1 - unico grande campionato europeo a non tornare in campo in seguito all'emergenza coronavirus - e la vittoria del terzo titolo consecutivo, è tempo di pensare alla squadra che verrà. E che non conterà su due bandiere che hanno contribuito a fare grande il club. Cavani e Thiago Silva diranno addio a fine stagione, lo ha confermato lo stesso Leonardo, direttore sportivo del Psg: "Sì, stiamo arrivando alla fine con loro - ha spiegato il dirigente brasiliano in esclusiva al Journal du Dimanche - entrambi andranno via dopo la Champions. Stesso discorso per Layvin Kurzawa, Eric-Maxim Choupo-Moting e Thomas Meunier".

"Scelta dolorosa"

L'attaccante uruguaiano e il difensore brasiliano resteranno quindi per la volata finale in Champions, che inizierà da agosto: "La nostra è stata una scelta dolorosa - ha continuato a spiegare Leonardo - si tratta di giocatori che hanno fatto la storia del club. Più volte ci siamo chiesti se valesse o meno la pena, ma abbiamo dovuto pensare al futuro secondo anche una logica economica. Ora l'obiettivo è ancora la Champions League e l'idea è quella di continuare a competere con loro fino alla fine di agosto". Cavani, arrivato nel 2013 dal Napoli, ha collezionato 200 gol in 301 partite giocate. Il suo nome è stato accostato a Inter e Atletico Madrid. Thiago Silva, preso dal Milan nel 2012, ha alle spalle 310 match.