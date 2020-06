Nuovi contatti tra Juve e Verona per il difensore classe 2000, ma l'Inter resta in vantaggio: 28 milioni + 7 di bonus il prezzo fissato dai gialloblù per il cartellino

Una prima stagione in Serie A da protagonista, lì al centro della difesa del Verona. Marash Kumbulla è ora conteso dalle big del calcio italiano, con Juventus e Inter a insistere con i gialloblù e la Lazio defilata a monitorare la situazione. I bianconeri hanno avuto altri contatti con l'Hellas Verona, ma senza dare un'accelerata alla trattativa. La Juve resta attenta ma non affonda, per questo motivo l'Inter è ancora in vantaggio. I nerazzurri proseguono nelle valutazioni e mantengono in piedi l'ipotesi – gradita ai gialloblù – di lasciare il difensore classe 2000 in prestito a Verona ancora per un anno. L'Hellas ha già fissato il prezzo: 28 milioni più 7 di bonus, per un totale di 35. L'Inter è ancora avanti nella corsa a Kumbulla, la Juventus resta dietro nonostante i nuovi contatti avuti con la società del presidente Setti. Sullo sfondo c'è sempre la Lazio: i biancocelesti continuano a seguire il difensore ma non ne hanno mai parlato concretamente con il Verona.