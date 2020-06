Lui o nessun altro. La Juve ha individuato in Arthur l'unica contropartita possibile in ottica di un'ipotetica partenza di Pjanic verso il Barcellona. Il brasiliano è entrato solo negli ultimi 19 minuti nella partita giocata a Maiorca - la prima dopo la ripartenza - ed è destinato ad andare in panchina anche nella prima al Camp Nou post-Covid, in programma martedì sera contro il Leganes. “Ci saranno delle novità di formazione e, man mano che le gare andranno avanti, osserverò come reagiranno fisicamente i giocatori e farò dei cambi, con l'obiettivo principale di evitare infortuni” ha spiegato Setien nella conferenza di vigilia, ma per il classe '96 (4 gol e 4 assist in 24 presenze stagionali) sembra che non ci sarà spazio. "Non posso garantire un posto da titolare a nessuno - ha poi risposto a chi gli chiedeva se il centrocampista fosse retrocesso nelle gerarchie -, tranne a quelli che se lo sono guadagnato negli anni. Gli altri dovranno dividersi i minuti in campo, ma mi aspetto che siano tutti concentrati e freschi fisicamente. Capisco che tutti vogliono giocare e lasciarli fuori può influenzarli, ma io devo pensare al bene della squadra. È come una partita a scacchi, ci sono tante varianti e io devo scegliere quale mossa fare". L'allenatore blaugrana ha parlato anche di Vidal, a segno nell'ultimo match: "È un giocatore molto interessante e ha caratteristiche necessarie per ogni squadra - ha spiegato -. Ha qualità e trasmette energia. Contro il Maiorca ha fatto una buona partita nel complesso, sono molto soddisfatto della sua prova”.