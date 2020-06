"Nessun dubbio, Rangnick nel 2021 sarà l'allenatore e il direttore sportivo del Milan": a parlare è Jan Henkel, giornalista sportivo tedesco. Sarà rivoluzione in rossonero? "Ha bisogno di essere lui a prendere decisioni. Quando inizia un progetto vuole portarlo a termine, come fatto in Germania con Hoffenheim e Lipsia. Ha iniziato dai dilettanti e portato le squadre in Bundesliga e addirittura in Champions. Nella sua visione del calcio in primo piano ci sono i giovani. Punta sul pressing alto e dopo 10 secondi la sua squadra deve andare in gol. Si rivelerà una mentalità vincente in Italia? Questa è l'incognita principale. Forse sarà un vantaggio per lui non capire quello che sarà scitto sui giornali…".