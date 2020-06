Da 'Fenomeno' a presidente: è la nuova vita di Ronaldo, da quasi 2 anni alla guida del Real Valladolid. Il brasiliano segue ovviamente da vicino la Liga, ma mantiene vivo l'interesse anche per la Serie A e, in particolar modo, per l'Inter. In Italia e in Spagna si parla molto del probabile trasferimento di Lautaro Martinez, che potrebbe andare al Barcellona facendo il percorso inverso rispetto a quello fatto da Ronaldo nel 1997. Lo stesso 'Fenomeno' ha parlato del futuro dell'attaccante argentino: "Lautaro è un ottimo attaccante, ma è già in una grande squadra come l'Inter – le sue parole in una conferenza a cui ha partecipato come ambasciatore di Banco Santander, sponsor della Liga e della Champions – Il mercato sarà piuttosto movimentato, vedremo cosa accadrà. Non so se gli conviene restare all'Inter per fare il titolare o andare al Barcellona per lottare per un posto, ma non posso sapere cosa è meglio per lui. Però posso dire che nella vita ci sono scelte più difficili". All'Inter c'è anche Alexis Sanchez: "Un giocatore di grande qualità, ha fatto bene ovunque. Certo è che se all'Inter non dovesse funzionare, le porte del Valladolid per lui sono apertissime".