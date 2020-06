Siviglia-Barça LIVE: Suarez torna titolare

Dopo la vittoria casalinga contro il Leganes, la squadra di Setién va al Sanchez Pizjuan per la complicata gara contro il Siviglia che è terzo in classifica. Il Barça è primo con due punti di vantaggio sul Real Madrid che domenica affronterà in trasferta la Real Sociedad. Si rivede Suarez nell'undici di partenza, con Messi e Braithwaite