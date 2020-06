La Fiorentina sogna un altro grande colpo a parametro zero: contatti avviati per Thiago Silva. Il difensore è in scadenza con il PSG e vuole restare in Europa, ha dato la sua disponibilità al club viola CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE

La scorsa estate il grande colpo del mercato della Fiorentina fu l'arrivo, da svincolato, di Ribery. Quest'anno cambia l'obiettivo ma non la tipologia del giocatore: un big esperto e in arrivo a parametro zero. Il nome è pesante ed è quello di Thiago Silva. Il difensore brasiliano classe 1984 ex Milan è infatti il nuovo sogno di Rocco Commisso, che vuole regalare un altro grande campione ai suoi tifosi. Thiago Silva ha lasciato il Milan nel 2012 e, dopo otto anni, è pronto a salutare anche il PSG. Il centrale è in scadenza con il club francese e non rinnoverà, però non ritiene sia ancora il momento di tornare in Brasile. Vuole restare in Europa e giocare per almeno una o due stagioni in un grande campionato. E Thiago Silva ha quindi dato disponibilità alla Fiorentina, ha aperto a questa possibilità nei primi contatti che ci sono stati con la società viola. Ci sarà da battere la concorrenza di altri club, tra i quali c'è anche l'Everton di Carlo Ancelotti. Ma la Fiorentina ci prova e ci crede. E, dopo Ribery, vuole regalarsi un altro campione in scadenza.