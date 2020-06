La società è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B: preso il centrocampista Barberis, l'obiettivo per l’attacco è Alfredo Donnarumma del Brescia e piace anche Daniel Maldini. In difesa, si tratta con l'Atalanta per Bettella

Idee chiare e lavori già iniziati per provare a trasformare l’obiettivo in realtà. "Vogliamo costruire una squadra da vertice e avremo a disposizione un budget per andare in Serie A, anche se non faremo pazzie. Sicuramente vogliamo riportare il Monza in Serie A", parola di Adriano Galliani. Dopo aver ottenuto la promozione in Serie B, l’Ad del Monza sta già sondando il mercato alla ricerca dei profili giusti in grado di alzare il livello qualitativo della rosa di Brocchi che il prossimo anno dovrà confrontarsi in un campionato ancora più competitivo. E una prima operazione è già stata chiusa: si tratta di Andrea Barberis, centrocampista classe 1993, in scadenza col Crotone. Accordo triennale tra le parti già raggiunto e contratto preliminare già depositato.

Obiettivo Donnarumma, si tratta per Bettella. Occhi su Maldini

Il mercato del Monza, però, non si fermerà sicuramente a Barberis. In attesa di affrontare anche l’inevitabile capitolo cessioni, Galliani lavora a obiettivi importanti: per l’attacco il nome che maggiormente stuzzica al momento è quello di Alfredo Donnarumma, attaccante di proprietà del Brescia (4 in gol fino a questo momento in Serie A) e capocannoniere del campionato di Serie B 2018/2019 con 25 reti realizzate. Primi discorsi già avviati con Cellino che però non vorrebbe imbastire trattative di mercato a campionato in corso, l’affare dunque potrebbe prendere quota nelle prossime settimane. Sempre per il reparto offensivo, un altro nome nell’elenco di Galliani è quello di Daniel Maldini, classe 2001 che ha esordito in Serie A col Milan lo scorso gennaio. Per la difesa, invece, trattativa con l’Atalanta per il classe 2000 Davide Bettella, forte difensore attualmente in prestito al Pescara.