La società bergamasca ha acquistato a titolo definitivo il cartellino del centrocampista classe 1995, in prestito in nerazzurro da due stagioni: il croato ex Milan, saluta definitivamente il Chelsea

Giovanni Sartori, direttore sportivo dell’Atalanta, lo aveva annunciato nei giorni scorsi durante la trasmissione ‘Il calciomercato che verrà’ a Sky Sport: "I big restano e stiamo lavorando con il Chelsea per riscattare Mario Pasalic". Trattativa andata a buon fine. La società nerazzurra, infatti, con un comunicato ufficiale ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo il cartellino del centrocampista croato classe 1995, in prestito all’Atalanta dalla stagione 2018-2019: "Atalanta B.C. comunica di aver esercitato il diritto di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo di Mario Pasalic dal Chelsea. Mario in questi due anni ha dato un significativo contributo per l’ottenimento di traguardi importanti come la qualificazione all’UEFA Champions League nella passata stagione e il raggiungimento dei quarti di finale nell’edizione in corso. Il centrocampista croato ha finora collezionato in maglia nerazzurra 75 presenze, impreziosite da 15 gol e 13 assist", si legge nel comunicato.