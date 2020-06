Giornata di nuovi accordi in casa Arsenal. Il club londinese, con una nota sul proprio sito, ha comunicato l'ufficialità di quattro operazioni. A cominciare dal rinnovo di David Luiz fino al 2021: il difensore brasiliano era in scadenza e invece resterà ai Gunners anche la prossima stagione. "David è un giocatore davvero importante per noi. Ha giocato la maggior parte delle gare in stagione ed è stato molto importante per la squadra. La sua tecnica, il modo di comunicare con i compagni dentro e fuori dal campo: è d’aiuto per tutti" ha detto il direttore tecnico dell'Arsenal, Edu.

Non solo David Luiz

L'Arsenal ha dato notizia anche di essersi accordato per il riscatto di Pablo Mari dal Flamengo e dell'ex Inter Cedric Soares dal Southampton. Inoltre, è stata raggiunta anche un'intesa col Real Madrid per prolungare il prestito di Dani Ceballos fino al termine della stagione.