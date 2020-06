Ben 338 partite, condite da 80 gol e 69 assist: Callejon ha vissuto 7 anni intensi a Napoli. Il 17 giugno scorso scoppiò in lacrime sul campo dell'Olimpico, dopo il rigore decisivo trasformato da Milik che ha regalato agli azzurri la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Juventus. Il contratto dell'esterno spagnolo, però, è in scadenza il 30 giugno e ancora non c'è l'accordo per prolungare il rapporto anche soltanto di due mesi per concludere insieme questa stagione. Il dialogo tra le parti è aperto, inizialmente erano stati richiesti degli indennizzi economici che però il Napoli non ha intenzione di dare. Ora Callejon ha dato la disponibilità a restare anche gratis, rinunciando alle mensilità di luglio e agosto ma chiedendo quantomeno il pagamento dell'assicurazione a copertura di eventuali infortuni. Resta comunque aperta la questione degli stipendi dei mesi della sospensione e delle famose multe del post Napoli-Salisburgo che potrebbero rientrare nel discorso per arrivare a un'intesa alternativa.