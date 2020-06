Sassuolo-De Zerbi, definito rinnovo fino al 2021

Raggiunta l'intesa per prolungare di una stagione l'accordo tra il club neroverde e l'allenatore bresciano: la prossima per lui sarà la terza annata alla guida del Sassuolo

Due giorni dopo il pareggio per 3-3 sul campo dell'Inter, il Sassuolo prolunga l'accordo in scadenza con Roberto De Zerbi. Il club neroverde ha raggiunto infatti l'intesa per prolungamento del contratto fino al 2021 per il suo allenatore, alla guida degli emiliani dall'estate 2018. Dopo l'undicesimo posto della scorsa stagione con 43 punti, quest'anno Berardi e compagni sono dodicesimi con 33 punti dopo 27 partite giocate in campionato. Un incontro nella giornata di venerdì ha permesso di limare gli ultimi dettagli e definire con l'allenatore di Brescia un accordo che Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, aveva già anticipato. De Zerbi e il Sassuolo avanti ancora insieme, l'accordo c'è.