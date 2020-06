Menez: "Voglio la serie A con la Reggina"

L'ex nazionale francese, grande colpo di mercato della Reggina, si è presentato a stampa e tifosi: "Sono qui per andare in Serie A. Ho ritrovato gli stimoli giusti per poter lavorare e rendere al 100%". Menez indosserà la maglia numero 7

Jeremy Menez, grande colpo di mercato della Reggina appena promossa in Serie B, è stato presentato ai tifosi in conferenza stampa. L'ex nazionale francese non ha nascosto le sue ambizioni: "Sono venuto qui per vincere il campionato di serie B e andare in serie A". Arrivato in catamarano da Messina l'ex Roma e Milan indosserà la maglia numero 7: "Ringrazio Sounas che mi ha ceduto la sua. Ho un legame forte con questo numero. Per il francese è stato amore a prima vista con la Reggina: "C'erano altre squadre che mi cercavano - ha spiegato - ma io volevo venire alla Reggina. Lo sentivo. Non so dirvi perché, ma sono qui".

Il presidente del club calabrese Luca Gallo, accanto al francese in conferenza stampa, ha snocciolato con emozione i numeri da campione di Menez. "Sono molto contento di essere qui - ha detto il francese - Ho ritrovato gli stimoli giusti per poter lavorare e rendere al 100%. Al di là del calcio ci sono i rapporti umani - aggiunge riferendosi a Gallo, con cui c'è già grande sintonia - e ci sono delle cose che non so spiegare, ma che senti subito: il suo lato umano e l'amore per il calcio. E' una cosa che percepisci subito. Adesso sono a disposizione dell'allenatore Toscano. Abbiamo già parlato un po' per vedere cosa c'è da fare per rendere la squadra più forte".

Dei calciatori della Reggina Menez conosce già German Denis: "L'ho incontrato spesso da avversario, mentre con Mastour ho già giocato". Al termine dell'incontro con i giornalisti il francese si è esibito in alcuni palleggi sul terreno di gioco dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Impianto nel quale proverà a regalare gioie ed emozioni ai suoi nuovi tifosi, che già sognano il ritorno in Serie A dopo 12 anni.