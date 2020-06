1/17

Ancora poche ore a disposizione per trovare l’accordo: entro il 30 giugno vanno risolti tutti i prestiti e se per quelli con obbligo o diritto di riscatto è stato trovato un accordo “d’ufficio” (con il rinnovo di tutti in automatico), restano in sospeso altre tre casistiche: quelle relative ai giocatori in prestito secco, in prestito all’estero o in scadenza di contratto a fine giugno. In questi casi va trovato l’accordo tra le parti: ecco a che punto sono le “trattative” per i casi principali