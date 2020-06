Inter, Hakimi domani a Milano per visite e firma

L'Inter si prepara ad abbracciare l'esterno marocchino, che arriverà domani a Milano per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto. Un accordo definito nelle ultime ore a Madrid e che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi cinque anni CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI

Sarà martedì la prima giornata milanese di Achraf Hakimi, esterno classe 1998 che è ad un passo dall'Inter. Il marocchino, che nell'ultima stagione con il Borussia Dortmund ha collezionato 45 presenze, 9 gol e 10 assist, ha definito nelle ultime ore a Madrid i dettagli del contratto quinquennale che lo legherà ai nerazzurri. Tutto sistemato dunque, in modo tale che il giocatore possa rendersi protagonista martedì di una toccata e fuga in Italia per sostenere le visite mediche e firmare l'accordo. Hakimi percepirà un ingaggio da cinque milioni di euro l'anno più bonus, mentre Inter e Real si sono accordate sulla base di 40 milioni più altri cinque di bonus. Superata la concorrenza di Bayern Monaco, Manchester City e dello stesso Borussia, che avrebbe voluto riscattarlo.