In questi giorni caldi sul fronte calciomercato, per via della trattativa (in uscita) che riguarda Kumbulla, il Verona ha annunciato il prolungamento di contratto di Miguel Veloso. Il centrocampista portoghese si è legato al club giallobIlù anche per la prossima stagione, 2020/2021.

34 anni compiuti a maggio, Veloso è prossimo al traguardo delle 500 partite ufficiali da professionista fra squadre di Club e Nazionale (Maggiore e Under 21), è stato sin qui protagonista di una eccellente stagione con il Verona, contrassegnata da 24 presenze in campionato e nobilitata da due reti (contro Bologna e Juventus) e da quattro assist-gol.