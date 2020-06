I giallorossi lavorano per risolvere la questione prestiti, in scadenza a partire dal 30 giugno. Per il centrale inglese c'è l'intenzione di rinnovare l'accordo per un altro anno fissando un obbligo di riscatto. Ottimismo per Mkhitaryan, Zappacosta e Kalinic, che resteranno anche per l'Europa League CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI

Dimenticare in fretta la sconfitta di San Siro, perché la Roma non si può fermare nella sua corsa all'Europa. Così come deve andare spedito il calciomercato, soprattutto per quanto riguarda i prestiti in scadenza. Al 30 giugno mancano sempre meno ore, ma le questioni da risolvere restano tante. Una di queste, la più importante, porta il nome di Chris Smalling, difensore classe 1989 che in stagione - fin qui - ha messo insieme 30 presenze dimostrandosi fondamentale per Fonseca. L'inglese è arrivato la scorsa estate dallo United con la formula del prestito annuale (tre milioni quanto versato nelle casse dei Red Devils). Da Manchester è arrivato il via libera per estendere l'accordo fino alla fine della Serie A, ma i due club stanno lavorando per allungarlo ulteriormente, in modo tale da comprendere pure l'Europa League che si giocherà ad agosto. In generale, però, il discorso riguarda il futuro a 360°, con la Roma che proverà a tenere Smalling rinnovando il prestito per un altro anno al costo di tre milioni e impostando un obbligo di riscatto a 15.