Sassuolo e De Zerbi, la storia continua. Il club neroverde, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver rinnovato il contratto del proprio allenatore fino al 30 giugno 2021: "Avanti insieme, orgogliosamente!", si legge. Sarà il terzo anno sulla panchina del club per De Zerbi, arrivato nel 2018 dopo l'esperienza al Benevento. La scorsa stagione una salvezza tranquilla e un undicesimo posto finale a quota 43 punti. Oggi la classifica dice dodicesimo posto e 34 punti, ma restano da giocare ancora dieci partite. Al ritorno in campo dopo l'emergenza coronavirus, il Sassuolo ha perso con l'Atalanta e pareggiato con Inter e Verona. Faccia sorridente e tanta voglia di tornare a vincere per De Zerbi nella foto scattata con l'amministratore delegato Carnevali. Il matrimonio continua.