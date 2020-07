L’allenatore serbo avrebbe indicato l’esterno del Torino come rinforzo per l’anno prossimo. I due si conoscono bene, hanno già lavorato insieme in tre squadre diverse per un totale di quattro anni e mezzo

Sinisa Mihajlovic ha chiesto uno dei giocatori che conosce meglio, per rinforzare il Bologna in vista della prossima stagione. L’allenatore, infatti, ha chiesto al club di provare ad acquistare Lorenzo De Silvestri, attualmente a Torino, che aveva precedentemente avuto alla Fiorentina, alla Sampdoria e poi proprio con i granata. Il giocatore andrà in scadenza nel 2021 e gli emiliani potrebbero approfittare di un rinnovo che ancora non arriva per assicurarsi De Silvestri ad un prezzo conveniente. Per ricomporre così una coppia che si ritroverebbe nella quarta squadra diversa.

Il sodalizio Mihajlovic-De Silvestri

Mihajlovic e De Silvestri hanno lavorato insieme complessivamente per quattro stagioni e mezzo. La prima è esattamente dieci anni fa alla Fiorentina. Si sono quindi ritrovati alla Sampdoria nel 2013 per altre due stagioni, poi un anno e mezzo al Torino tra l'estate 2016 e gennaio 2018, quando l'allenatore venne poi esonerato a stagione in corso.