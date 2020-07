I Red Devils comunicano di aver esteso il contratto di prestito dell'attaccante in nerazzurro e del difensore in giallorosso. E per Sanchez c'è un'ulteriore proroga: sarà a disposizione di Conte per Inter-Getafe, ottavo di Europa League del 5 o 6 agosto CORONAVIRUS, LE NEWS IN DIRETTA

Fumata bianca sull'asse Manchester United Serie A. Alexis Sanchez e Chris Smalling rimarranno in prestito a Inter e Roma fino al termine del campionato. A renderlo noto è lo stesso club inglese con una nota ufficiale sul proprio sito: nessuna sorpresa, dunque, rispetto agli accordi tra le società preannunciati negli ultimi giorni. Resta invece il rebus Europa League, con nerazzurri e giallorossi che continuano le trattative per trattenere i due giocatori in Italia anche per la prossima stagione.