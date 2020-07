È il 1 luglio, giorno che nel calciomercato segna il termine dell'avventura in squadra dei giocatori in scadenza. Svincolati sì, ma non quest'anno o almeno non ancora: complice l'emergenza da Covid-19, molti contratti sono stati prolungati fino al termine della stagione sportiva ad eccezione dei tornei già conclusi. C'è ancora tempo per accordarsi e non mancano le occasioni: ecco l'elenco dei più interessanti in Europa. Dati Transfermarkt