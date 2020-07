L' Atalanta si gode il quarto posto e il vantaggio sulle inseguitrici, in attesa del rush finale del campionato di Serie A e della Final Eight di Champions League. Ma i nerazzurri pensano anche al futuro e alla squadra della prossima stagione: sulla lista dei calciatori che piacciono per la difesa c'è il nome di Marcos Senesi del Feyenoord. Il classe 1997 piace molto all'Atalanta e a Gasperini, che lo considera idoneo per il suo gioco. Si tratterebbe di un'operazione da 12 milioni di euro più bonus. Oltre all'Atalanta, anche l'Inter in Italia segue Senesi, considerandolo una valida alternativa a Kumbulla. Il Feyenoord, inoltre, ha rifiutato due offerte dalla Spagna da parte di Getafe e Siviglia.

Chi è Marcos Senesi

leggi anche

ATALANTA-NAPOLI LIVE

Argentino ma di origine italiane, si tratta di un difensore centrale mancino abile nel gioco di testa e nell'impostazione. Caratteristiche che hanno convinto Gian Piero Gasperini, che lo considera l'uomo giusto per la sua difesa a 3. In patria è stato lanciato dal San Lorenzo nel 2017 e, dopo tre stagioni, si è trasferito in Olanda per una cifra pari a 7 milioni di euro. Gli è bastata una stagione (neanche conclusa a causa del coronavirus) per imporsi in Eredivisie: 16 presenze e un gol, sufficienti per conquistare il premio come miglior difensore del campionato. Ora gli occhi dei club italiani e spagnoli addosso, con l'Atalanta che proverà a regalarlo a Gian Piero Gasperini.