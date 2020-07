L’ultimo Milan-Juventus di Pioli sarà un Milan-Juventus che neppure Maldini potrà dimenticare. “Questo è il mio Milan” ha appena dichiarato l’allenatore, dopo aver fatto girare la squadra, a Roma contro la Lazio, come Leclerc ha guidato la Ferrari al Gran Premio d’Austria. Col cuore, prima che col volante. E’ stato il miglior Milan della stagione. Il suo contratto prevede il rinnovo automatico solo in caso di qualificazione alla Champions League. Non accadrà. Un grande finale di stagione, oltre ovviamente a fare il bene della squadra, potrà servire solo a lasciare qualche rimpianto, e certamente alla futura carriera dell’allenatore. Ma al di là di questo, già è stato deciso che Pioli non verrà confermato, perché ora quella di Ralf Rangnick è una scelta che possiamo considerare definitiva. L’ad Ivan Gazidis, infatti, ha comunicato a Maldini l’arrivo di Rangnick. Non ci sono più dubbi. E che, oltre ad allenare, dalla prossima stagione ricoprirà anche il ruolo di direttore tecnico. Cioè quello attualmente affidato allo stesso Maldini, con contratto fino al 2022: fra i suoi compiti, in teoria, anche quello di scegliere il nuovo allenatore. Così non è accaduto. Rangnick, fra le altre cose, sarà anche supervisore del settore medico.