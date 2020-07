Martedì 7 luglio è il giorno in cui scade la clausola di 111 milioni presente nel contratto di Lautaro Martinez. Il presidente del Barcellona rimanda il discorso: "Noi non abbiamo date fissate nel nostro calendario per gli acquisti, siamo concentrati su Liga e Champions League e parleremo di calciomercato al termine della stagione"

Lautaro Martinez è da tempo il grande obiettivo del Barcellona, che ha individuato nell'argentino dell'Inter l'uomo giusto per rafforzare il reparto offensivo. Questo martedì 7 luglio scade la clausola da 111 milioni di euro, ma la data non sembra cambiare le strategie catalane, come spiegato dal presidente Bartomeu ai microfoni di RAC 1: "Se la clausola di Lautaro termina oggi, termina oggi. Il Barça non ha date fissate nel calendario per gli acquisti. Li faremo quando sarà il momento. Parleremo di trasferimenti al termine della stagione. Ora non siamo qui per trattare qualche giocatore, siamo concentrati sulla Liga e poi sulla Champions League. Ne parleremo al termine della stagione", le sue dichiarazioni.

Cosa significano le parole di Bartomeu

Innanzitutto confermano che il Barcellona non ha mai voluto/potuto pagare la clausola presente nel contratto di Lautaro (111 milioni in un'unica soluzione). Tuttavia l'interesse resta e l'intenzione è stata sin dal primo giorno quella di intavolare una trattativa con l'Inter per abbassare la cifra richiesta magari anche con l'inserimento di qualche contropartita. Da questo momento, però, il potere contrattuale del club nerazzurro aumenta, non essendoci più la minaccia della clausola.