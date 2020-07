In Serie A è riuscito a lasciare il segno fin da subito: esordio con gol lo scorso 27 ottobre contro l’Udinese e primato per essere diventato il primo ragazzo del 2002 a segnare nel nostro campionato. Predestinato, Amad Traoré. L’attaccante esterno ivoriano di proprietà dell’Atalanta però non è riuscito a trovare tanto spazio in nerazzurro, con Gasperini che – pur apprezzandolo molto – lo ha mandato in campo solo in altre due occasioni (nei minuti finali delle sfide contro Juventus e Parma) per un totale di tre presenze e 24 minuti complessivi.