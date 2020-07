L'attaccante croato, che ha salutato il Qatar e che è in cerca di nuove sfide, ha postato sui propri canali social una foto in compagnia del tedesco. Uno scatto che ha scatenato i commenti dei tifosi della Juve, i quali lo rivorrebbero di nuovo a Torino

Delle volte basta poco per tornare con la mente indietro nel tempo. E' ciò che è successo ai tifosi della Juventus quando hanno visto una foto che ritraeva insieme Sami Khedira e Mario Mandzukic. L'attaccante croato, che ha lasciato i bianconeri a gennaio trasferendosi all'Al Duhail, ha postato sulla propria pagina Instagram uno scatto in compagnia del centrocampista tedesco, ex compagno proprio negli anni italiani: "E’ sempre bello passare del tempo con Khedira. Amico mio, sono contento che abbiamo avuto la possibilità di recuperare”, la didascalia che accompagna l'immagine. Un momento di condivisione, con i due che avranno parlato anche di infortuni (Khedira ha giocato l'ultima di campionato il 23 novembre proprio contro l'Atalanta) e di futuro, dal momento che Mandzukic - 34 anni compiuti a maggio - ha salutato il Qatar ed è in cerca di nuove sfide. Tanti i commenti dei tifosi della Juventus, che lo rivorrebbero in bianconero.