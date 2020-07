L'ex Ct dell'Albania, la cui ultima esperienza è stata in Spagna con l'Alavès, riparte dall'Azerbaigian, come comunicato dalla stessa Federazione. La prima partita sarà il 5 settembre in Nations League C contro il Lussemburgo

Altra avventura estera all’orizzonte per Gianni De Biasi, sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico dell'Azerbaigian. A comunicarlo è stata la stessa federazione che ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale. Dopo essere stato vicino alla panchina dell’Iran nei mesi scorsi (e con un passato come allenatore dell’Albania), De Biasi è pronto a ripartire. Nel suo staff ci saranno anche Benny Carbone e Claudio Bellucci, ex attaccanti accomunati dall'esperienza a Napoli, in tempi diversi.