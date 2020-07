Tempo di cambiamenti per Sebastiano Esposito , ma solo per quanto riguarda l'agente. Il giovane talento dell'Inter è infatti ufficialmente entrato nella scuderia di Federico Pastorello , che lo ha annunciato direttamente sul proprio profilo Instagram: "Benvenuto nella nostra famiglia”, le parole che accompagnano lo scatto postato sui social e che li raffigura seduti ad un tavolo del ristorante “Porticciolo” di Sirmione, comune in provincia di Brescia. Pastorello cura gli interessi di altri tre nerazzurri, ovvero Lukaku, Candreva e Handanovic. Da oggi ecco anche l'attaccante classe 2002, che fin qui in stagione ha messo insieme 12 presenze fra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Rinnovo, ora è una formalità

Cambiamenti, ma solo a livello di agente appunto. La squadra per cui gioca, cioè l'Inter, resterà sempre la stessa. Il rinnovo con il club nerazzurro (l'attuale contratto scade nel 2022) è previsto in settimana. Il progetto va dunque avanti con Esposito, che adesso ha un nuovo manager al suo fianco e che è pronto a ritagliarsi un ruolo di primo piano. Un accordo importante per l'Inter e per il giocatore, che non si sono mai soffermati su problemi di natura economica. L'intesa è stata raggiunta serenamente tra le parti e la firma adesso è una formalità.