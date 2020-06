L'Atalanta insiste per Esposito, contatti continui per trovare la giusta formula per l'operazione. L'Inter vuole concedergli più spazio, ma vuole tutelarsi per non perderlo definitivamente

Da un nerazzurro all'altro, potrebbe cambiare squadra ma non colore della maglia Sebastiano Esposito. Il classe 2002, oltre a incantare nei campionati giovanili, ha già avuto la possibilità di dimostrare il suo valore in Serie A e in Champions League, segnando anche un gol all'esordio da titolare contro il Genoa. Talento dal sicuro avvenire, ecco perché l'Inter vorrebbe trovare una soluzione per concedergli maggior spazio senza però perderlo definitivamente. E l'Atalanta continua a insistere, è la squadra più decisa a puntare su di lui: Gasperini stravede per l'attaccante classe 2002 e vorrebbe averlo nella prossima stagione per aggiungere in avanti una soluzione in più giovane ma di sicura qualità.

I contatti sono continui, i due club stanno ragionando sulla formula giusta e sulle cifre sulle quali intavolare una trattativa, anche per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore. Si cerca quindi la quadra giusta per accontentare tutti: l'Atalanta vuole scommettere su Esposito, ma l'Inter vuole tutelarsi per il futuro. I nerazzurri sanno di avere in casa un talento su cui puntare nei prossimi anni e, nel frattempo, continuano a trattare il rinnovo con gli agenti del giovane attaccante.