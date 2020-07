La società del presidente De Laurentiis ha organizzato un blitz per far arrivare nuovamente il giocatore in Italia: dal nuovo confronto si attende il sì definitivo dell’attaccante, poi si proverà a chiudere con il Lille che sta aspettando gli azzurri CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE

Il Napoli è pronto a piazzare lo scatto, che potrebbe risultare decisivo o quasi, per Victor Osimhen. Dopo che nei giorni scorsi l’attaccante classe 1998 del Lille è stato in visita a Napoli, la società del presidente De Laurentiis ha organizzato un nuovo blitz – questa volta meno mediatico – per far arrivare il giocatore in Italia, in una località diversa da Napoli in questa occasione, così da poter avere un nuovo faccia a faccia con il giocatore e provare a definire tutti i dettagli contrattuali sull’ingaggio (dovrebbe guadagnare circa 5 milioni di euro lordi a stagione) e sui diritti d’immagine. Un incontro necessario dopo che l’attaccante ha cambiato ultimamente agenti.