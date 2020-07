La Roma è intenzionata a prolungare il contratto di Lorenzo Pellegrini. L’accordo col centrocampista prevede la scadenza nel 2022 ed è presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro pagabili in due tranche: una cifra certamente abbordabile per le grandi squadre europee. Al momento, però, eventuali offerte non sarebbero prese in considerazione né dal giocatore né dal suo procuratore, perché la Roma ha comunicato all'entourage del giocatore l'intenzione di puntare forte su di lui per il futuro.