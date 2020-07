La certezza è che il Manchester City disputerà le due prossime edizioni della Champions League. È l’effetto del ricorso accolto dal Tribunale arbitrale internazionale dello sport di Losanna, che ha annullato l'esclusione per due anni dalle competizioni europee del club inglese. Questa era la decisione della camera giudicante dell'Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) lo scorso 14 febbraio, dopo la violazione di alcune regole del fair play finanziario da parte della società. Ridotta anche di un terzo la multa comminata ai Citizens (da 30 a 10 milioni di euro). Sulla vicenda si è espresso l’allenatore Pep Guardiola alla vigilia della sfida contro il Bournemouth: "Sono incredibilmente felice per la decisione. Dimostra che tutto ciò che la gente ha detto sul club non era vero. Difenderemo sul campo quello che abbiamo vinto". Il 49enne spagnolo ha quindi proseguito: "Oggi è una bella giornata, anche lunedì lo è stata per il calcio perché giochiamo con le stesse regole di tutte le società in Europa. Se avessimo violato il fair play finanziario, saremmo stati esclusi e lo avremmo accettato. Ma ci siamo difesi perché avevamo ragione: possiamo giocare in Champions la prossima stagione perché abbiamo agito correttamente. La gente diceva che stavamo mentendo e che la presunzione di innocenza non c’era. Quando ci è stata data ragione, siamo rimasti incredibilmente soddisfatti perché abbiamo potuto difendere ciò che abbiamo fatto in campo". Importante anche la presa di posizione di Pep nei confronti del club: "Un mese fa ho detto che sarei rimasto anche senza la Champions. Qualcuno diceva che saremmo stati retrocessi: io sarei rimasto anche in quel caso".