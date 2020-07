"La nostra è stata una vittoria meritata. Quando vivi momenti di difficoltà l'importante è vincere, in qualsiasi modo. Abbiamo vinto bene una partita che era iniziata con un gol inaspettato, perche' loro non avevano superato la metà campo fino a quel momento". Diego Godin festeggia i tre punti della sua Inter contro il Torino e la prima rete in Serie A, quella del 2-1 nel successo per 3-1 contro i granata di Longo. La squadra di Conte ora è seconda in classifica alla pari con la Lazio, a -8 dalla Juventus capolista. "Guardiamo indietro solo per imparare, per fare autocritica - è il pensiero del difensore uruguaiano, 18esimo marcatore stagionale nerazzurro - avevamo l'opportunità di raggiungere il secondo posto, e abbiamo vinto". Parola di chi nella Serie A 2019/2020 ha giocato 19 partite, di cui 9 da titolare, e ha le idee chiare sul futuro: "Sono venuto qui per aiutare la squadra dentro e fuori dal campo- nella mia carriera ho sempre portato nei gruppi mentalità vincente, la capacità di lavorare ogni giorno, con positività. Ho un contratto di tre anni: voglio restare qua e fare qualcosa di importante con l'Inter".