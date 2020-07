Le ultime tre sconfitte contro Torino, Roma e Atalanta, con ben 12 gol subiti, hanno spinto ulteriormente il Brescia verso la Serie B. La squadra lombarda è penultima con 21 punti, a -9 dal Genoa quartultimo con una partita in più. Con cinque gare ancora da giocare, ci vorrebbe un'impresa per raggiungere la salvezza. E allora la società pensa anche al futuro, per la panchina potrebbe essere rinnovata la fiducia in Diego Lopez, arrivato a stagione in corso al posto di Corini. Ma Cellino, alla presenza dello stesso allenatore, ha avuto un incontro con Gigi Delneri. Il presidente del Brescia vorrebbe affidare a quest'ultimo il ruolo di direttore tecnico, senza quindi toccare la figura di Diego Lopez. L'ex allenatore del Chievo ha ottimi rapporti con entrambi e proverà, con la sua esperienza, a dare i giusti consigli per evitare gli errori commessi in questa stagione.