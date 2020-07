Il direttore sportivo rossonero ha fatto chiarezza sul rinnovo del portiere, il cui contratto scadrà nel 2021: "Parleremo con l'agente e cercheremo di tenerlo qui. Su pilastri come lui andrà costruito un futuro radioso". E su Ibra: "Dipenderà anche dal suo stato d'animo"

Se il Milan ha reagito alle difficoltà, parte del merito va anche alla difesa: "Le cui prestazioni sono state talmente convincenti che il mercato è stato anticipato", ha scherzato a Sky Sport Frederic Massara prima della sfida con il Parma in riferimento al riscatto di Kjaer dal Siviglia, diventato ufficiale nelle ultime ore. Un discorso a parte è stato poi fatto su Donnarumma, il cui contratto scadrà nel 2021: "Mi auguro di avere presto delle novità - ha continuato il direttore sportivo dei rossoneri - parleremo con il suo agente e cercheremo di tenerlo qui. È un pilastro della squadra nonostante sia giovanissimo ed è su pilastri come lui che bisogna costruire un futuro radioso. Ci sarà un incontro a breve perché dobbiamo cercare di trovare un’intesa, ma siamo fiduciosi della volontà di Gigio di proseguire con noi. Penso ci siano dei buoni presupposti per sperare di continuare ancora a lungo con lui".