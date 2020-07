Continua a muoversi sul mercato il Milan, che con il Parma ha centrato la quinta vittoria nelle ultime sette giornate di campionato. Mercoledì c’è stato un incontro in sede per parlare del futuro di Diego Laxalt. Presenti Maldini, Massara e Vicente Casella oltre all’agente Roberto La Florio (per rappresentare l’esterno uruguaiano) e l’intermediario Pavlovic per la Lokomotiv Mosca. Il club russo già nelle scorse settimane aveva dimostrato il suo interesse per Laxalt, che il Milan valuta 10 milioni. I rossoneri hanno quindi ascoltato la proposta della Lokomotiv e sono disposti ad andare incontro al giocatore (21 presenze in questa stagione, con contratto in scadenza nel 2022) e permettergli così di partire. La Lokomotiv vorrebbe includere nell’operazione il cartellino di Aleksej Miranchuk - un altro nome di cui le parti avevano già parlato: quest’ultimo, classe 1995, pur avendo una clausola fissata a 8 milioni viene valutato 20 milioni dalla Lokomotiv e va quindi trovata un’intesa tra i club sulle cifre - con il Milan che giudica non idonea la richiesta per un giocatore che comunque piace e che può ricoprire più ruoli. Le parti si risentiranno tra 10 giorni come chiesto proprio dai rossoneri.