Il punto sul calciomercato dell'ad nerazzurro prima del big match dell'Olimpico: "Non abbiamo intavolato nessuna trattativa con la dirigenza della Roma. Per Alexis faremo delle valutazioni mirate: apprezziamo le sue qualità. Ci penseremo anche per Nainggolan"

Tra sogno scudetto e progetto futuro. Nel prepartita di Roma-Inter, Giuseppe Marotta è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: "Mancano ancora cinque partite, è presto per fare bilanci definitivi", le parole dell l'amministratore delegato nerazzurro. "Ma il lavoro di Conte è più che positivo. Non solo per la classifica, soprattutto per i valori che è riuscito a trasmettere alla squadra". In continua evoluzione: il primo colpo della prossima stagione è stato Hakimi, si studiano le prossime mosse. "Zaniolo è un giocatore importante, uno dei giovani più interessanti del calcio italiano", Marotta sugli avversari di questa sera. "Ma non abbiamo approcciato nulla con la dirigenza della Roma e non penso che lo faremo. Lo stesso vale per Dzeko".