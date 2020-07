Futuro Ibra: o Milan o ritorno in Svezia

L'aneddoto sulla suggestione di mercato era stato rivelato dallo stesso Ibrahimovic in un passaggio di una lunga intervista concessa a Sportweek. "Hai detto che questo non è il tuo Milan - le parole di Galliani rivelate da Ibra - a 11 km da Milano c'è il tuo Milan". Il futuro dell'attaccante svedese resta ancora da decifrare: in 14 partite dal suo ritorno in rossonero a gennaio, Zlatan ha segnato 5 reti e fornito 4 assist, l'ultimo per Rebic nel 5-1 di sabato sera al Bologna. "Sono al Milan solo per passione" ha ripetuto più volte Ibrahimovic. "Vediamo come sto a fine stagione e quello che succederà con il club - la posizione dell'attaccante 38enne - se la situazione è questa sarà difficile vedermi al Milan l'anno prossimo". Sul calendario sono settimane di confronto con il management rossonero e in particolare con l'amministratore delegato Ivan Gazidis, in attesa che abbia il via l'era Rangnick. L'alternativa al Milan per Ibra è chiara: Zlatan sta considerando la possibilità di tornare nel suo Paese d'origine, per chiudere la carriera con l'Hammarby, club di cui detiene anche il 25% delle quote societarie e dove si era già allenato durante il lockdown.