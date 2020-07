In un'intervista rilasciata a Sportweek, Zlatan ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da Galliani: "A 11 km da Milano c'è il tuo vecchio Milan". Il dirigente che lo portò in rossonero continua a corteggiare l'attaccante svedese, sognando in grande. E a giudicare dalla vettura sfoggiata a Milanello, Ibra avrebbe tutte le carte in regola per onorare il circuito di Monza

Nell'incertezza che caratterizza il futuro di Ibra (lui stesso non sa cosa lo aspetterà al termine di questa stagione) c'è una suggestione di calciomercato che aleggia: il Monza. In un passaggio della lunga intervista pubblicata da Sportweek, Zlatan racconta di una telefonata di Galliani: "Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 km da Milano c'è il tuo Milan". Ibra non nasconde che questo atteggiamento gli piace: "Così deve lavorare un direttore sportivo. Quando mi ha portato per la prima volta al Milan, è venuto a casa mia in Svezia, dicendo che non se ne sarebbe andato finché non lo avessi seguito, tra lo stupore della moglie Helena. "Quando vuoi qualcosa devi prendertela, con i fatti", mentalità Ibra.