Potrebbero essere diverse le novità in panchina in vista del prossimo anno di Serie A. In questo senso Ivan Juric è uno degli allenatori più richiesti. L’Hellas Verona gli ha proposto di rinnovare il contratto, ma dovrà fare i conti con l’interesse della Fiorentina. Per i viola infatti resta complicata la soluzione De Rossi, che è ancora sprovvisto del patentino necessario per allenare ai massimi livelli. Juric ha chiesto altre 48 ore di tempo, la decisione quindi potrebbe arrivare entro la fine della settimana.