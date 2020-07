Mario Balotelli al Como, una suggestione che non svanisce. Anzi: "C'è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti del calciatore si sono seduti per ascoltarci. Di più? No, non posso dire altro". Queste le parole che Michael Gandler, CEO del club, ha rilasciato ai microfoni del quotidian “La Provincia di Como”. Insomma, una possibilità c'è e nessuno ad oggi ha smentito. Il Como, che nella passata stagione ha dominato il campionato di Serie D perdendo solo una partita su 34, in quest'ultima è arrivato 13esimo nel girone A della Serie C. Ma i progetti futuri sono sicuramente più ambiziosi.