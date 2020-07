Una pazza idea di mercato che potrebbe portare a uno scenario abbastanza sorprendente. Ai ferri corti con il Brescia – squadra che lascerà al termine dell’attuale stagione calcistica – dove ormai non rientra più nei piani di Cellino e Diego Lopez, Mario Balotelli è finito nel mirino del Como, squadra che ha concluso l’ultimo campionato di Serie C al tredicesimo posto del Girone A, ma che ha importanti ambizioni per il futuro. Tra le parti c’è già stato qualche contatto, la trattativa ovviamente non è facile ma al momento il Como è l’unica squadra che ha cercato l’ex attaccante tra le altre di Inter, Milan e Liverpool. Un progetto ricco e ambizioso per provare a tentare Super Mario, questa l’idea del Como per convincere Balotelli che, chissà, potrebbe decidere di rilanciarsi in un ambiente con meno pressioni dopo la difficilissima annata vissuta al Brescia.