Secondo il quotidiano spagnolo, sarebbe in corso una trattativa tra il club rossonero e i blaugrana per il terzino destro brasiliano, in prestito biennale al Betis Siviglia. La prima richiesta sarebbe di 30 milioni di euro, ma il Milan sarebbe al lavoro per abbassarla

Tre partite ancora da giocare per concludere al meglio il proprio campionato e poi il Milan comincerà davvero a pensare alla prossima stagione. Il rinnovo di contratto fino al 2022 di Stefano Pioli ha di fatto dato il via a un nuovo ciclo, che dall'anno prossimo porterà il club rossonero a competere per obiettivi importanti, almeno nelle intenzioni della società.