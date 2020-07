Il presidente Bartomeu svela le strategie blaugrana al Mundo Deportivo: "Abbiamo parlato con l'Inter per Lautaro, ma ora i discorsi sono fermi. Messi rinnoverà e abbiamo già sette giocatori nuovi per la prossima stagione. Neymar? Difficile se non attraverso scambi"

"Messi rinnoverà? Leo ha più volte detto che vuole rimanere qui e non ho dubbi che rinnoverà. Con lui sono in buoni rapporti". Inizia parlando del futuro del fenomeno argentino la lunga intervista esclusiva concessa da Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, al Mundo Deportivo. Dalla Pulce, il cui futuro sarà ancora a tinte blaugrana secondo le parole di Bartomeu, a Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter da tempo nel mirino del Barcellona: "Sì, è vero che abbiamo parlato con il club nerazzurro ma adesso i discorsi sono fermi. Se è un obiettivo prioritario? Ora la concentrazione della parte sportiva è sulla Champions League e la partita con il Napoli", le parole del numero uno del Barcellona. Da un obiettivo di mercato a un altro, ancora più difficile da centrare: "Neymar? Stiamo prendendo decisioni. È difficile prendere i giocatori, a meno che siano coinvolti in scambi". Sempre in tema di attaccanti: "Luis Suarez libero nel 2021? Nel suo contratto c’è una clausola di rinnovo automatico per un’altra stagione che scatta dopo un numero di partite giocate", ha aggiunto Bartomeu.