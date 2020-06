La Juventus abbraccia Arthur, adesso il suo arrivo è ufficiale. Il Barcellona e i bianconeri hanno raggiunto un accordo intorno ai 72 milioni di euro più altri 10 di bonus . In Spagna, contestualmente, andrà Pjanic, la cui valutazione sarà di 60 milioni. I due giocatori resteranno nei rispettivi club fino al termine dell'attuale stagione sportiva . 72, come le partite giocate da Arthur con la maglia blaugrana dopo il suo arrivo dal Gremio nell'estate del 2018. 47 gare in campionato, 10 in Coppa del Rey, 13 in Champions League e una in Supercoppa spagnola. Quattro i gol segnati nelle sue due stagioni con il Barça , il primo contro l'Osasuna. Due i trofei, ovvero la Liga e la Supercoppa spagnola.

Il discorso ai compagni

approfondimento

Ragazzo di campagna, l'idolo Iniesta: chi è Arthur

Arthur, che ha già sostenuto le visite mediche presso il J-Medical, ha voluto parlare chiaro con i suoi attuali compagni. Il prossimo anno sarà un giocatore della Juventus, ma restano due mesi molto intensi in cui lottare per i catalani, in corsa per la Liga e per la Champions. Per questo il classe 1996, prima dell'allenamento odierno, ha raccolto a sé tutta la squadra spiegando i motivi della scelta di trasferirsi in Italia: "Ci aspettiamo il massimo impegno da lui fino all'ultimo giorno in cui sarà qui – le parole di Setien - è ancora un giocatore del Barcellona fino alla fine della stagione e ha promesso che darà il massimo per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati".