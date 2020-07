Glik-Benevento, visite mediche a Roma. VIDEO

Visite mediche nella clinica romana di Villa Stuart per il difensore polacco ex Palermo, Bari e Torino. Tornerà in Italia a quattro anni di distanza dall'ultima volta: operazione da 3 milioni di euro per il club di patron Vigorito, al ritorno in A dopo due stagioni CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Primi passi ufficiali verso il ritorno in Italia per Kamil Glik. Questa mattina il difensore polacco si è presentato nella clinica romana di Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Benevento, club che ha scelto l'ex difensore del Monaco come primo acquisto dopo la promozione in Serie A. Maglia bianca e pantaloncini, il centrale classe 1988 si è limitato a poche parole prima di iniziare i test: "Sono contento di essere tornato, l'Italia mi mancava".

Glik in Italia: cinque anni e 29 reti con il Toro leggi anche Niente idoneità per Remy: salta arrivo a Benevento Glik passerà a titolo definitivo dal Monaco al Benevento per 3 milioni di euro più bonus. Il difensore tornerà in Italia dopo quattro anni trascorsi in Francia e ritroverà un campionato che ha frequentato con Palermo e Bari prima delle cinque stagioni con la maglia del Torino, durante le quali è diventato anche capitano del club granata. Difensore goleador (29 in tutte le competizioni in carriera), Glik ha raggiunto il punto più alto della sua esperienza italiana nella stagione 2014-2015, quando concluse il suo campionato al Torino a quota 7 reti. Ora torna in Italia per rinforzare la difesa del Benevento, fresco di vittoria di un campionato di B dominato dall'inizio alla fine.